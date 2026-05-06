En el día de la fecha, en horas de la noche, personal de la Estación de Policía Comunal de Gral. Alvear, en la vía pública, procedió a la detención de un vecino de este medio, de 50 años, en orden al delito de “Abuso sexual con acceso carnal agravado”.
La detención se llevó a cabo cerca de su domicilio en calle Italia, y la orden está dispuesta por el Juzgado de Garantías nro 2 y la Ufi 20 de Gral Alvear, ambos del dpto judicial de Azul.
En las próximas horas el detenido será traslado a una unidad carcelaria.
URGENTE: Alvearense de 50 años detenido por “Abuso sexual con acceso carnal agravado”.
En el día de la fecha, en horas de la noche, personal de la Estación de Policía Comunal de Gral. Alvear, en la vía pública, procedió a la detención de un vecino de este medio, de 50 años, en orden al delito de “Abuso sexual con acceso carnal agravado”.