Centro universitario Municipal: En 15 días estará terminado y ya se piensa en el ciclo lectivo 2027

En la mañana del lunes, el Intendente Municipal, junto a la directora de educación y demás miembros de su gabinete, dieron detalles de lo que será el futuro centro universitario municipal.

“Tal como habíamos prometido, el Centro Universitario es una realidad y en unos 15 días aproximadamente el edificio estará terminado, habiéndose realizado tres aulas, un salón baños, cocina y oficinas para el equipo directivo y docente.”

“Ya estamos en el proceso de ver las carreras que se van dictar, teniendo en cuenta las necesidades que nuestra comunidad requiere, además de la incorporación del recurso humano”.

“Sin dudas es una materia pendiente que se tenía con la comunidad desde hace años y esta gestión la wsta llevando adelante. Teniendo como valor fundamental la educación para nuestros jóvenes “.Manifestaron las autoridades municipales, entre otras cosas.