“El nuevo centro de monitoreo estará inaugurado en menos de un mes”

En la recorrida de esta mañana el Intendente Municipal Ramón José Capra, mostró a la prensa las flamantes instalaciones de lo que será en breve el Centro de monitoreo Municipal, el cual está coordinado por la joven Jimena piñolo, quien acompañó al mandatario Comunal y también brindó detalles de la obra y el nuevo funcionamiento de dicho centro.

“El centro de monitoreo funcionará en este lugar como pueden apreciar, en parte de la terminal de ómnibus, lugar que como ven está quedando hermoso y generará otras condiciones de trabajo para el personal, más cómodo y amplio. Dicho lugar estimamos que en menos de un mes ya estará inaugurado”. Manifestó Capra.

Por su parte, la directora del Centro de Monitoreo Municipal Jimena Piñolo, destacó la iniciativa del Intendente Capra y al mismo tiempo contó que se sumarán más cámaras para que todo el pueblo esté “Bajo vigilancia” las 24 hs. Los 365 días del año.

Además, de las nuevas cámaras en la ciudad, también se incorporarán más pantallas para en el lugar de trabajo, para poder cubrir todas las cámaras que se agregarán. Sentenció.