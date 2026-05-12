Policía Comunal esclareció hechos de “Hurto” en nuestra ciudad

En el marco de distintas investigaciones llevadas adelante por personal de la Estación de Policía Comunal de General Alvear, se logró el esclarecimiento parcial de una serie de hechos de “Hurto” relacionados con la sustracción de bicicletas ocurridos días atrás en distintos puntos de la ciudad, recuperándose dos de los tres rodados denunciados como sustraídos estos últimos días. Las actuaciones fueron impulsadas por el Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la dependencia policial, cuyos efectivos realizaron amplios relevamientos vecinales, análisis de cámaras de seguridad, privadas y municipales, además de tareas investigativas en la vecina ciudad de Saladillo, donde se presumía que uno de los biciclos sustraídos podría encontrarse oculto o haber sido comercializado. Uno de los hechos denunciados ocurrió el pasado 5 de mayo en inmediaciones de Avenida Papa Francisco y Mariano Moreno, donde delincuentes sustrajeron una bicicleta marca Overtech, rodado 29, color negra con inscripciones rojas. Personal policial individualizó a un masculino de 23 años, vecino de este medio, como autor del ilícito, logrando recuperar el rodado sustraído. Por otra parte, con fecha 10 del corriente, se registró otro hecho de “Hurto”, donde sustrajeron una bicicleta marca Kanji, rodado 29, color negra y naranja, desde el sector de asientos del Hospital Municipal, estableciendo personal policial como autor del hecho a un masculino de 40 años, vecino de este medio, quien posteriormente descartó el biciclo en la zona céntrica de esta ciudad, siendo recuperado por los efectivos intervinientes. Asimismo, en el marco de las tareas de búsqueda y recuperación de las bicicletas sustraídas, personal policial procedió al hallazgo de otras dos bicicletas tipo mountain bike, las cuales al momento del secuestro aún no habían sido denunciadas como sustraídas, y fueron restituidas a sus propietarios. Las tareas investigativas continúan con el objetivo de lograr el total esclarecimiento de los hechos restantes y recuperar el biciclo que aún no fue hallado, siendo una bicicleta mountain bike marca Overtech, rodado 29, color negra con inscripciones azules. Interviene en las actuaciones la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°20 del Departamento Judicial Azul.