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Capra: “Esta obra era muy importante para nuestro Pueblo”

alvearvive 11 mayo, 2026 No hay comentarios

El intendente municipal Ramón José “Tito” Capra, realizó una recorrida por obras en ejecución, lo hizo junto a miembros de su gabinete y medio de comunicación.

El primer destino fué el cementerio local, donde se está realizando una obra se ampliación y oficinas para el personal y atención a la comunidad.

“Esta obra era muy importante para nuestro Pueblo, ya que debemos ampliar el cementerio porque no hay prácticamente más lugar para nichos y es fundamental generar nuevos espacios.”.

“También se está llevando a cabo el sector de oficinas y baños, que van a estar ubicadas en la entrada, ya que actualmente funciona en la parte de atrás y si alguna persona necesita información, o hablar con las oersonas a cargo, debe cruzarse todo para llegar, con lo cual las nuevas oficinas van a facilitar los trámites y además las condiciones de trabajo para los empleados se van a ver beneficiadas”.

También el director de obras públicas Sebastián Delia, contó que en un par de meses la obra estará terminada y que también se va a sumar un galpón para guardar elementos de trabajo.

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