Capra: “Esta obra era muy importante para nuestro Pueblo”

El intendente municipal Ramón José “Tito” Capra, realizó una recorrida por obras en ejecución, lo hizo junto a miembros de su gabinete y medio de comunicación.

El primer destino fué el cementerio local, donde se está realizando una obra se ampliación y oficinas para el personal y atención a la comunidad.

“Esta obra era muy importante para nuestro Pueblo, ya que debemos ampliar el cementerio porque no hay prácticamente más lugar para nichos y es fundamental generar nuevos espacios.”.

“También se está llevando a cabo el sector de oficinas y baños, que van a estar ubicadas en la entrada, ya que actualmente funciona en la parte de atrás y si alguna persona necesita información, o hablar con las oersonas a cargo, debe cruzarse todo para llegar, con lo cual las nuevas oficinas van a facilitar los trámites y además las condiciones de trabajo para los empleados se van a ver beneficiadas”.

También el director de obras públicas Sebastián Delia, contó que en un par de meses la obra estará terminada y que también se va a sumar un galpón para guardar elementos de trabajo.