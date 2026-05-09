General Alvear cuenta con nuevo profesional!!!

El día viernes 8 de Mayo Alan Martinez se recibió de Licenciado en Nutrición en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Buenos Aires ( UBA) con Prácticas en el prestigioso Sanatario Güemes obteniendo un altísimo promedio. Alan ya cuenta a su corta edad con los Niveles ISAK 1 Y 2 en Antropometría. Te deseamos lo mejor en esta nueva etapa. Tu responsabilidad, compromiso y amor por lo elegido te permitirá ayudar a quienes lo necesiten. Cabe destacar que transitó durante varios meses por el hospital de San Isidro teniendo la posibilidad de relacionarse y compartir experiencias con Daniel López Rosetti de quien obtuvo un gran aprendizaje.













