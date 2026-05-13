El intendente Capra junto a su equipo presentó ante la prensa la obra del Centro Cultural en el predio del ferrocarril.

“”Logramos la puesta en valor de este lugar tan importante para todos los Alvearenses, los galpones del ferrocarril de a poco se van transformando para que la comunidad pueda disfrutarlos”.

“Como pueden apreciar, a nuestras espaldas se encuentra el galpón que se está transformando, con una inversiónde 500 millones de pesos pondremos en valor un lugar unico para todos los Alvearenses, el centro cultural que tanta falta hace”.

“En el mismo funcionará la dirección de Cultura, la escuela de música y probablemente también la dirección de educación.”.

“Estará cpuwsto de un anfiteatro para unas 80 personas, una sala de danza, tres salones para talleres, baños, oficina para el personal y un vestuario “.

“Sin dudas será algo muy importante y para el año que viene la idea es que ya esté funcionando “. Informaron las autoridades.