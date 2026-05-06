Muere camionero Saladillense en fatal accidente

Tragedia en Ruta 5

Se conocieron datos sobre el choque frontal ocurrido en la noche del martes en el kilómetro 136 de la Ruta Nacional Nº 5, que dejó como saldo una persona fallecida.

Según confirmó el Comisario Mayor Miguel Costa, jefe de Policía Vial Chivilcoy, la víctima fue identificada como Juan Carlos, con domicilio en la ciudad de Bragado, quien conducía un Audi A4.

El siniestro se produjo cuando, por causas que aún se investigan, el vehículo impactó de frente contra un camión Fiat con acoplado cargado con soja. El transporte era conducido por Miguel, de 31 años, oriundo de Saladillo, quien sufrió lesiones leves.

De acuerdo al informe oficial, ambos rodados terminaron sobre la banquina. El hecho ocurrió en un tramo recto de la ruta, con calzada seca, señalización visible y en horario nocturno.

En el lugar trabajaron peritos de Policía Científica, mientras que el tránsito fue asistido hasta la finalización de las tareas, tras lo cual se normalizó la circulación.

La causa fue caratulada como “homicidio culposo y lesiones culposas” e interviene la UFI Nº 4 del Departamento Judicial Mercedes, a cargo del Dr. Masson.

El hecho vuelve a poner en foco los siniestros viales en la Ruta 5, un corredor donde los choques frontales suelen tener consecuencias fatales y revive el reclamo por la autovía.

Foto: Chivilcoy al Día.