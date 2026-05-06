El Consejo Escolar llama a contratación directa menor

CONTRATACION DIRECTA MENOR Nº 03/2026
UNO (1) DIA. Llámase a Contratación Directa Menor Nº 03/2026, expediente N° 034-053/2026, para la COMPRA DE ALIMENTOS DEL PROGRAMA SAE (COMEDOR, DESAYUNO-MERIENDA) desde el 01 de JUNIO de 2026, al 31 de AGOSTO de 2026.
APERTURA: Día 18 de Mayo de 2026, 10:00 horas.
LUGAR DE APERTURA Y PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS:
Calle Hipólito Irigoyen Nº 664 de General Alvear, hasta el día y hora fijados para la apertura de propuestas.
VALOR DEL PLIEGO: $250.000
CONSULTA Y RETIROS DE PLIEGOS: Calle Hipólito Irigoyen Nº 664 de General Alvear, del día 06 de mayo de 2026 al 18 de mayo de 2026 en el horario de 8:00 a 12:00 horas, o a los mails cbullon@abc.gob.ar , ce034@abc.gob.ar
Ministerio de Desarrollo de la Comunidad
Consejo Escolar de General Alvear
“PROGRAMA SAE”