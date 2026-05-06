Espacio de diálogo, escucha y contención.
“MIMOS AL ALMA”
Creamos un espacio pensado para personas que atraviesan dificultades: soledad, angustia, depresión, consumos problemáticos, etc y buscan acompañamiento, escucha y contención y vínculos reales.
💬 ¿Qué vas a encontrar en este grupo?
Un lugar para hablar sin sentirte juzgado/a
Conexión con personas que te comprenden
Actividades,Talleres, encuentros y momentos compartidos
Si necesitas contención, escucha y acompañamiento te esperamos en:
COMEDOR MADRE TERESA-V.BELGRANO, TODOS LOS VIERNES DE MAYO DE: 17 A 19 HS.
Te esperamos
Lourdes Martin /Enfermera Carlitos Pina/Foro de Prev. Nos x uds.