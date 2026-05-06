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BOCHAS DE GENERAL ALVEAR HOY TENDREMOS CAMPEON

alvearvive 6 mayo, 2026 No hay comentarios

Esta noche desde las 20 horas en cancha de Sarmiento de Tapalque se disputará la final del Torneo Oficial de Parejas de 3ra categoría entre los dos equipos A del local y Alvear Futbol Club . Con Eduardo Rosales de puntero y Jose Salías de bochador y Rodolfo Amores de sustituto los de la estrellita recibirán a Hernán Martín y Bernardino Kelly y quien gane obtendrá el pasaje al zonal del 24 de Mayo en Las Flores, buscando clasificar al Provincial de Puan del mes de Junio LOS SPONSOR El agradecimiento a quienes nos acompañan en nuestra actividad todo el año que son: Construcciones Marano de Emmanuel Marano consulta tu presupuesto y paga tu obra hasta en 15 cuotas al 2344 467032, Raúl y Leonel Ruiz Negocios Ganaderos, Haciendas – Campos – Transportes, teléfonos 2345 681174 y 2345 478163 con mail rruizalvear@hotmail.com , TECNIREP Repuestos y Accesorios para Automotores representante de Taranto, VMG, Corven, SKF y Bracco desde Alsina 701 con teléfono 2344 481313 y mail tecnirepsa@hotmail.com , Orella SRL Consignatarios de Hacienda y ANGO de Andrea Gorosito y Martin Albo, Elaboración de Empanadas Caseras por pedido. Encargalas al 2345 533127.

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