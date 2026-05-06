ESTE JUEVES SACACHISPAS VA POR LA GLORIA

Este jueves 7 de mayo ,a las 20,30 hs estará partiendo desde el gimnasio del Club Deportivo Alvear el equipo de newcom Sacachispas +40, rumbo al nacional de FEVA en Comodoro Rivadavia, Chubut.

Como es de público conocimiento, somos un equipo independiente……que nos solventamos nuestros propios gastos…….,sin recibir apoyo de ningún tipo,…..ni de NADIE…..,es nuestra elección practicar este deporte ,a nuestras edades…..por lo que es mayor el mérito .

Hacemos un gran esfuerzo para poder participar y haber clasificado a un Torneo Nacional nos impulso a presentar nuestro equipo en tal torneo.

Siiiii….se puede,con esfuerzo y dedicación, cada uno de los integrantes decidimos a que torneo nos sumaremos y allá vamos, con la mejor expectativa, sin conocer a ninguno de los equipos que se presentan allá, ….con la fé que tenemos en nuestro equipo.Aguante SACACHISPAS 🥳💪🏻🤩