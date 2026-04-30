AXEL PRESIDENTE, MASSA GOBERNADOR: reunión clave en medio de la interna y el armado electoral

En un contexto atravesado por tensiones dentro del peronismo, el gobernador bonaerense @kicillofok y el exministro de Economía @sergiomassaok mantuvieron una reunión con eje en el armado político y electoral.

El encuentro se llevó a cabo en la sede del Banco Provincia, en la Ciudad de Buenos Aires, y se da en medio de movimientos internos dentro del espacio opositor, donde distintos sectores comienzan a posicionarse de cara al escenario electoral de 2027.

Según trascendió, ambos dirigentes coincidieron en la necesidad de sostener la unidad del peronismo y avanzar en la construcción de una alternativa competitiva frente al gobierno de @javiermilei.