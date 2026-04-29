JEBOs con sede en General Alvear

El intendente municipal Ramón José Capra se reunió en la mañana de hoy con la jefa distrital, Erica Pomilio, con el objetivo de coordinar la organización de los JEBO (Juegos Escolares Bonaerenses), de los cuales General Alvear será sede en su cuarta edición, a realizarse el próximo 18 de septiembre.

Durante el encuentro se dialogó sobre el acompañamiento que brindará el municipio y las direcciones de Deportes y Educación, en el desarrollo de esta importante propuesta, además de abordar otros temas de interés vinculados al ámbito educativo y al trabajo conjunto entre ambas instituciones.

Los Juegos Escolares Bonaerenses serán en el CEF N 36 de General Alvear (instancia regional) para todos los sextos años de nivel primario.