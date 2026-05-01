Capra saluda por el día del Trabajador

El Intendente Municipal, Ramón José Capra, saluda a todos los trabajadores en su día, reconociendo el compromiso y la dedicación con los que día a día sostienen el crecimiento de nuestra comunidad.

De manera especial, hace llegar su agradecimiento a cada empleado municipal, quienes con vocación de servicio y responsabilidad acompañan la gestión y están siempre al servicio de los vecinos.

En este Día del Trabajador, renovamos el compromiso de seguir trabajando juntos por un municipio mejor.

Feliz día!