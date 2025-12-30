El guiño de la Provincia a los intendentes que necesitan la reelección indefinida

El proyecto para volver a instaurar las reelecciones indefinidas no logró pasar por el Senado este año, pero en el gobierno bonaerense no lo terminan de descartar.

Uno de las polémicas que avivan la interna peronista está vinculada a la reelección indefinida de los intendentes. Hay unos 70 jefes comunales que necesitan eliminar las limitaciones actuales para volver a competir por el cargo en 2027, pero a mediados de este año el Frente Renovador logró frenar el proyecto en el Senado. Se va a volver a discutir en 2026.

“Vamos a seguir insistiendo en la reelección de los intendentes de la provincia de Buenos Aires“, dijo Carlos Bianco, ministro de Gobierno bonaerense, este lunes en conferencia de prensa. Para él, “impedir la reelección de una persona es proscriptivo, tiene caracter proscriptivo”.

Más allá de eso, el funcionario de Kicillof dijo que “no hay definiciones” sobre otros aspectos de una eventual reforma política. Cabe recordar que en octubre de este año el juez federal con competencia electoral Alejo Ramos Padilla le pidió a la Legislatura Bonaerense tratar estos asuntos el año que viene aprovechando que no hay elecciones.

“Hay un enorme desafío que tiene que ver con las PASO y la boleta única de papel“, dijo en ese momento el magistrado antes de marcar que “poder actuar con tiempo es siempre una herramienta que fortalece los sistemas electorales”. En estos dichos también hubo una crítica implícita hacia el Congreso de la Nación que cambió el instrumento de votación a último momento generando toda una serie de inconvenientes.

Infocielo

De mínima, el gobierno de Kicillof va a impulsar el regreso de la reelección indefinida el año que viene. La mitad de los intendentes de la provincia de Buenos Aires esperan que esta vez prospere.