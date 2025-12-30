Ante la medida gremial de ATE, la intendente, funcionarios y empleados llevan adelante una recolección parcial de residuos

Ante el paro de empleados municipales convocado por el gremio ATE y tal como informo el Municipio de 9 de Julio, la medida se da desde el medio dia de este lunes 29 y hasta el viernes 2 de enero 2026, por lo que impacta en el servicio de recolección de residuos.

Sin embargo no todos los empleados se han sumado a la medida gremial, y llevan adelante una recolección parcial, a la que se suman varios funcionarios municipales entre ellos la señora Intendente Municipal @mariajosegentile

Gentile en dialogo con el programa Acontecer Rural por FM 102.7, Radio Amanecer manifestó su agradecimiento a empleados que decidieron no sumarse y trabajar para mantener la ciudad limpia, a funcionarios del gabinete, las sub secretarias y direcciones que no dudaron en salir en la recolección desde las 5AM de este martes30, comento.

La intendente subrayo que se dieron todas las ofertas posibles, sin embargo el gremio ATE, decidió no aceptar cuando ayer dijo, se pago parte de horas extras, viáticos, aguinaldo y el viernes 2,dentro de lo legal el sueldo, informo María José Gentile a el medio radial.

La recolección es solamente bolsas domiciliarias, no así carpidos y ramas de la Zona 2 que es a la que le corresponde hoy martes 30.

El Regional Dogital