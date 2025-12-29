HOY, AMBLEA DE CONCEJALES Y MAYORES CONTRIBUYENTES Y 19° SESIÓN ORDINARIA

Lunes 29 de diciembre de 2025 a las 20hs en la Sala de Sesiones “Héroes de

Malvinas”, Av. Perón 611, 2do piso, 1ra Asamblea de Concejales y Mayores

Contribuyentes con el siguiente:

Orden del Día:

1) Expte 4039-17380/2025 del Departamento Ejecutivo Municipal: Proyecto

Ordenanza Fiscal 2026:

Ordenanza Fiscal Preparatoria N° 2663/2025

2) Expte 4039 – 17381/2025del Departamento Ejecutivo Municipal: Proyecto

Ordenanza Impositiva Año 2026:

Ordenanza Impositiva Preparatoria N° 2664/2025

Lunes 29 de diciembre de 2025 a las 21hs 19° Sesión Ordinaria:

Orden del Día:

1) Consideración de Acta 850/2025.-

2) Expte 4039 – 17422/2025 del Departamento Ejecutivo Municipal: Convenio de

Colaboración Institucional entre ARBA y la Municipalidad de General Alvear.-

3) Expte 4039 – 17421/2024 del Departamento Ejecutivo Municipal: Declarar de

Interés Municipal los Proyectos de la Dirección General de Educación y

Juventud para el Ejercicio 2026.-

4) Dictamen: Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos 2026.-

5) Modificación Ordenanza 2030/2016 (Estacionamiento reservado a Camiones

Blindados en Banco Provincia), presentado por Bloques HCD

6) Resolución solicitando al Dpto Ejecutivo Municipal gestiones ante ABSA,

presentado por Bloques HCD

José Alberto Alaniz

Presidente HCD

Gral Alvear Bs As