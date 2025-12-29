Lunes 29 de diciembre de 2025 a las 20hs en la Sala de Sesiones “Héroes de
Malvinas”, Av. Perón 611, 2do piso, 1ra Asamblea de Concejales y Mayores
Contribuyentes con el siguiente:
Orden del Día:
1) Expte 4039-17380/2025 del Departamento Ejecutivo Municipal: Proyecto
Ordenanza Fiscal 2026:
Ordenanza Fiscal Preparatoria N° 2663/2025
2) Expte 4039 – 17381/2025del Departamento Ejecutivo Municipal: Proyecto
Ordenanza Impositiva Año 2026:
Ordenanza Impositiva Preparatoria N° 2664/2025
Lunes 29 de diciembre de 2025 a las 21hs 19° Sesión Ordinaria:
Orden del Día:
1) Consideración de Acta 850/2025.-
2) Expte 4039 – 17422/2025 del Departamento Ejecutivo Municipal: Convenio de
Colaboración Institucional entre ARBA y la Municipalidad de General Alvear.-
3) Expte 4039 – 17421/2024 del Departamento Ejecutivo Municipal: Declarar de
Interés Municipal los Proyectos de la Dirección General de Educación y
Juventud para el Ejercicio 2026.-
4) Dictamen: Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos 2026.-
5) Modificación Ordenanza 2030/2016 (Estacionamiento reservado a Camiones
Blindados en Banco Provincia), presentado por Bloques HCD
6) Resolución solicitando al Dpto Ejecutivo Municipal gestiones ante ABSA,
presentado por Bloques HCD
José Alberto Alaniz
Presidente HCD
Gral Alvear Bs As
HOY, AMBLEA DE CONCEJALES Y MAYORES CONTRIBUYENTES Y 19° SESIÓN ORDINARIA
Lunes 29 de diciembre de 2025 a las 20hs en la Sala de Sesiones “Héroes de