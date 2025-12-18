El Intendente Municipal, Ramón José Capra, saluda y felicita a los 10 estudiantes que egresaron de la Escuela Técnica de General Alvear, quienes conforman el primer grupo de egresados de esta institución, marcando un hecho histórico para la educación de nuestra comunidad.
Ellos son:
Aiken, Bana
Flecha, Luca
García, Kevin
Illescas, Benicio
Marano, Nahuel
Martín Venini, Román
Martínez, Maximiliano
Pavioni Hernaez, Stefano
Qüin, Morena
Toleres, Naomi
Este logro representa el fruto del esfuerzo personal de cada estudiante, del acompañamiento de sus familias y del compromiso sostenido de esta administración con la educación, pilar fundamental para el desarrollo de nuestra ciudad.
El Intendente Ramón José Capra acompaña y felicita a los primeros egresados de la Escuela de Educación Secundaria Técnica de General Alvear
El Intendente Municipal, Ramón José Capra, saluda y felicita a los 10 estudiantes que egresaron de la Escuela Técnica de General Alvear, quienes conforman el primer grupo de egresados de esta institución, marcando un hecho histórico para la educación de nuestra comunidad.