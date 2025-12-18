El Intendente Ramón José Capra acompaña y felicita a los primeros egresados de la Escuela de Educación Secundaria Técnica de General Alvear

El Intendente Municipal, Ramón José Capra, saluda y felicita a los 10 estudiantes que egresaron de la Escuela Técnica de General Alvear, quienes conforman el primer grupo de egresados de esta institución, marcando un hecho histórico para la educación de nuestra comunidad.

Ellos son:

Aiken, Bana

Flecha, Luca

García, Kevin

Illescas, Benicio

Marano, Nahuel

Martín Venini, Román

Martínez, Maximiliano

Pavioni Hernaez, Stefano

Qüin, Morena

Toleres, Naomi

Este logro representa el fruto del esfuerzo personal de cada estudiante, del acompañamiento de sus familias y del compromiso sostenido de esta administración con la educación, pilar fundamental para el desarrollo de nuestra ciudad.