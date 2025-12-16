Familias de Bragado estrenan 70 viviendas construidas por el Gobierno de la Provincia

El ministro Carlos Bianco y el intendente Sergio Barenghi entregaron casas construidas a través del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano en el barrio Tucho Lemos.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires entregó hoy viviendas a 70 familias del municipio de Bragado, en un acto encabezado por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, el intendente Sergio Barenghi y el administrador general del Instituto de la Vivienda, Diego Menéndez.

Las nuevas casas, construidas por el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano que conduce la ministra Silvina Batakis, están ubicadas en el barrio Tucho Lemos y constan de 56,30 metros cuadrados cubiertos y dos dormitorios, con la posibilidad de ser ampliadas. Fueron construidas junto a la cooperativa AGUMIN y están dotadas de desagüe cloacal y redes de electricidad, agua y gas.

Ante las familias beneficiarias, el ministro Bianco señaló: “En el Gobierno de la Provincia vamos a seguir adelante con las entregas de viviendas. Las familias se lo merecen y nosotros, como funcionarios, tenemos la tarea de cumplir el derecho básico de las y los bonaerenses a acceder a la casa propia”. “Desde el inicio de la gestión del gobernador Axel Kicillof entregamos 6.000 viviendas y estamos construyendo otras 8.000 en toda la provincia. También vale remarcar que había 16.000 casas, algunas casi terminadas, cuya construcción estaba a cargo del Gobierno nacional, pero que por decisión del presidente Milei fueron paralizadas”.

A su turno, Diego Menéndez sostuvo: “Estamos en el cierre de un círculo virtuoso, que va desde el pedido de las y los vecinos y el municipio a nuestro trabajo desde el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano y el Instituto de la Vivienda, y que involucra también a las y los trabajadores de la cooperativa de vivienda. Estamos haciendo lo que nos pidió el Gobernador: estar en todos los municipios para llevar soluciones”.

Por su parte, el intendente Barenghi afirmó: “A partir de hoy, 70 familias ven hecho realidad el sueño de la vivienda propia. Son casas hechas a partir del esfuerzo de las y los vecinos y con la decisión política de un Gobernador que posibilitó que esto se realizara, acompañando ese esfuerzo desde el Estado”.

En Bragado, el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano había firmado un convenio del Programa COMPLETAR para la finalización de 18 viviendas que el Gobierno nacional desfinanció y paralizó. A lo largo de la gestión del gobernador Kicillof ya se habían entregado en el municipio otras 96 viviendas, que formaban parte de un proyecto de terminación de 116 casas en distintos puntos del municipio.

Entrega de ambulancia para Bragado

Previamente, las autoridades y el ministro de Salud de la Provincia, Nicolás Kreplak, entregaron una ambulancia de alta complejidad que reforzará el sistema sanitario del municipio y realizaron una recorrida por el laboratorio de producción de medicamentos del Hospital Municipal San Luis.

En este marco, el ministro Kreplak señaló: “Esta ambulancia es la 412 que entregamos en distintos municipios. Forma parte de la mayor renovación de la flota de atención de la salud de la historia de provincia, llevada adelante en la gestión del gobernador Kicillof”.

En las actividades también participaron el senador provincial y exintendente de Alberti, Germán Lago, y Darío Duretti.