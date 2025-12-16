El intendente Capra logró un avance de firmas y entrega de 168 escrituras

En el día de hoy el intendente municipal Ramón José Capra, mantuvo reunión en Escribania General de Gobierno de la ciudad de La Plata. En dicho encuentro con la escribana Cibiana Blanco, acordaron acto de entrega de escrituras y firmas para los primeros meses del año 2026. Esto es el resultado de gestiones realizadas por este gobierno, para concretar el sueño de muchas familias alvearenses.

Cabe destacar que estas escrituras se gestionan y realizan en forma gratuita desde la oficina de Banco de Tierra municipal en forma conjunta con Escribanía Gral de Gobierno.