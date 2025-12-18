Reconocimiento al Mérito

El pasado 13 de diciembre, en el acto central por el Día de la Policía, el Subteniente Luciano Daniel Corti, perteneciente a la Estación de Policía Comunal de General Alvear, recibió una distinción al mérito por su destacada labor investigativa.

El reconocimiento fue otorgado en manos del Jefe de Policía, Comisario General Javier Villar, durante el acto principal realizado en la Escuela de Policía “Juan Vucetich”, el cual contó con la presencia del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, al ser seleccionada la investigación llevada adelante como una de las 21 más relevantes de la Provincia de Buenos Aires.

La investigación, desarrollada siguiendo directivas de la UFI N° 20, a cargo del Fiscal Dr. Cristian Citterio, permitió desarticular una asociación ilícita dedicada a la adquisición, adulteración y posterior comercialización de automóviles y motocicletas, que eran vendidos como vehículos mellizos y cruzados, o bien para su venta como autopartes.

Los procedimientos se materializaron con un total de 31 allanamientos y 20 detenciones, realizados en el Gran Buenos Aires, en distintas ciudades de la Provincia de Buenos Aires, en la Provincia de Tucumán y en diversas unidades carcelarias, constituyendo un importante golpe contra el delito organizado.