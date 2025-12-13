Leonel Chiarella, el presidente de la UCR más joven en 134 años de historia.

Leonel Chiarella, de 36 años, se convirtió este viernes 12 de diciembre de 2025 en el presidente más joven en los 134 años de historia de la Unión Cívica Radial (UCR). Hasta ahora, el antecedente de menor edad correspondía al cordobés Gabriel Oddone, quien asumió con 41 años en 1942 tras la muerte de Marcelo T. de Alvear, mientras que Hipólito Yrigoyen había accedido a la presidencia del partido con 45 años en 1897.

Fue elegido este viernes presidente del Comité Nacional del partido, un cargo en el que sucederá a Martín Lousteau y sostuvo que durante su gestión buscará “representar de la mejor manera los valores y el trabajo de la UCR.

Es intendente de Venado Tuerto desde 2019, cuando asumió su primer mandato con apenas 30 años. En 2023 fue reelecto con el respaldo del 83% de los votos, consolidando un liderazgo local dentro de la Unión Cívica Radical basado en la gestión fiscal, la obra pública y la seguridad.

Chiarella gobierna Venado Tuerto desde hace seis años con superávit fiscal y una política enfocada en la obra pública. Su gestión incluye el desarrollo de una red de jardines para la primera infancia —entre ellos, el único jardín maternal nocturno del país—, centros de salud, políticas culturales y deportivas, y una fuerte articulación público-privada con las principales empresas radicadas en la ciudad.

