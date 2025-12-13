Dante Gebel, el pastor evangélico que asoma como candidato Presidencial del peronismo

Las versiones sobre una posible candidatura a Presidente del pastor evangélico comenzaron a tomar cuerpo cuando dirigentes políticos y sindicales comenzaron a expresar su respaldo. Quiénes son los que trabajan en su candidatura y qué piensa el conferencista motivacional sobre los rumores.

El legislador porteño Eugenio Casielles, y el secretario general de Aeronavegantes, Juan Pablo Brey, buscan convencer a Gebel para que de el salto a la política. Este lidera un gremio combativo, pero que se encuentra lejos de la cúpula de la CGT.

“En un país atravesado por divisiones y enardecimiento permanente, no se me ocurre nadie mejor que Dante Gebel para trabajar por una verdadera unión nacional y una prosperidad que alcance a todos los argentinos. Ojalá él, así lo decida algún día”, afirmó Brey a través de sus redes sociales.

Por su parte, Casielles formó parte de la vieja guardia que rodeaba a Javier Milei, que, al igual que Gebel, se podría considerar un outsider, ya que provenía del sector privado y se vinculaba con la política de forma periférica como asesor económico. Tras el ascenso del hoy presidente, el legislador porteño fue excomulgado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

La lista de interesados en un Gebel candidato incluyen a Lucas Aparicio, ex precandidato a intendente de Malvinas Argentinas por Juntos por el Cambio y ex jefe de gabinete de Sandra Pettovello en el Ministerio de Capital Humano; José Minaberrigaray (SETIA), Néstor Segovia (Metrodelegados), Mariano Vilar (SICONARA), Javier López (SEAMARA) y Pedro Villarreal (Unión nacional de Clubes de Barrio).

Los sectores sindicales que respaldán la candidatura de Gebel se nuclean en un espacio de corte peronista denominado Fuerza Argentina. Un integrante de esta fracción, el ex vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto, expresó sus reparos con la candidatura del pastor radicado en Miami.

“No juzgo a los compañeros, los quiero, los admiro y los entiendo, porque los políticos tradicionales no generan la expectativa que genera Dante. Entonces, prestemole atención a este fenómeno. Él es un tipo que dice que está cómodo, pero quiere aportar a discusión del país y me parece bien”, sostuvo Mariotto en una entrevista con El Destape1070. Según el ex vicegobernador, no escucha definiciones políticas del pastor evangelista, “pero tampoco de nuestros cuadros”.