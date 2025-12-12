Avanza la repavimentación y el ensanche de la Ruta Provincial 51 entre Tapalqué y Azul

Los trabajos incluyen mejoras en 27 kilómetros, reacondicionamiento de puentes y tareas clave para optimizar la circulación y la seguridad vial.

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense continúa con las obras de repavimentación y ensanche de la Ruta Provincial 51, en el tramo que atraviesa el partido de Tapalqué. Los trabajos, ejecutados por la Dirección de Vialidad, forman parte de un plan integral de mejora sobre más de 27 kilómetros del corredor, entre el puente sobre el Río Tapalqué y el límite del distrito.

Desde el organismo vial destacaron que las intervenciones buscan optimizar la circulación en una de las rutas estratégicas de la provincia. En esa línea, el administrador de Vialidad, Roberto Caggiano, subrayó “la importancia de sostener la obra pública en la provincia de Buenos Aires, para brindar confort y mejoras en la transitabilidad de camiones y usuarios particulares”.

Según precisaron, ya se completó el ensanche de un metro de la calzada y próximamente se iniciará el estabilizado con cemento y asfalto, además de la conformación de suelo de cal en las banquinas. También se realizaron tareas de relevamiento topográfico y trabajos sobre la base granular asfáltica, como parte de las acciones preparatorias.

El proyecto incluye además el mantenimiento y la limpieza de alcantarillas para garantizar un adecuado drenaje del agua, junto con la puesta en valor de los puentes ubicados en Canal 11 y su aliviador, el Arroyo Tapalqué y el Aliviador Arroyo Tapalqué.

La Ruta Provincial 51, que atraviesa la provincia de norte a sur, es uno de los corredores más utilizados por el transporte de cargas que conecta los centros productivos con los puertos de Rosario e Ingeniero White. Por su caudal de tránsito y relevancia económica, la mejora de su infraestructura resulta clave para reforzar la seguridad vial y agilizar el movimiento de mercancías.

