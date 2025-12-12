BOCHAS / GENERAL ALVEAR: SE DEFINEN LOS FINALISTAS. Jovenes tiene un finalista en Caballeros y Alvear FC en Damas

Se disputaron los encuentros correspondientes a los Torneo Extras en cancha de Alvear FC en la noche del jueves y quedó definido que Jovenes A en los varones y Alvear FC C en Damas serán finalistas el próximo sábado.

La pareja rojiblanca que integran Melisa Suarez, Monica Petruccelli y Estela Villamarin vencio en 3 al B también de los locales con Carmen Fielbelkorn, Valeria Sanabria y Verónica Suarez. Ahora enfrentará en la finASOCIACION DE BOCHAS DE GENERAL ALVEAR SE DEFINEN LOS FINALISTAS Jovenes tiene un finalista en Caballeros y Alvear FC en Damas al a Sarmiento de Tapalque. Luego en un gran partido entre los dos Jovenes el A de Rodolfo Albos, Oscar Cancela y Kevin Cañas Suarez le gano ajustadamente 15 a 14 al B de Benicio Cañas, Patricio Almendros y Eduardo Cañas. Ahora espera rival de la semifinal que jugaran el sábado en cancha de Deportivo DEPORTIVO A ( MARCELO ALMENDROS – ALEXIS ALMENDROS – ALAN MARTINEZ) y ALVEAR FC C (JORGE SIERRA – MARCELO QUIROGA-OSCAR PEREYRA-MARTIN ORTIZ) LAS FINALES EN JUBILADOS EL SABADO Desde las 18 hs final de Damas Alvear FC C vs Sarmiento y luego final de Caballeros Jovenes A con el ganador de la semifinal. Luego se realizará la cena con entrega de premios en el Buffet de la entidad. AGRADECIMIENTO Nos acompañan en nuestra actividad las siguientes empresas: Construcciones Marano de Emmanuel Marano consulta tu presupuesto y paga tu obra hasta en 15 cuotas al 2344 467032, Raúl y Leonel Ruiz Negocios Ganaderos, Haciendas – Campos – Transportes, teléfonos 2345 681174 y 2345 478163 con mail rruizalvear@hotmail.com , TECNIREP Repuestos y Accesorios para Automotores representante de Taranto, VMG, Corven, SKF y Bracco desde Alsina 701 con teléfono 2344 481313 y mail tecnirepsa@hotmail.com , Orella SRL Consignatarios de Hacienda y Qu Indumentaria diseño, confección y estampado de indumentaria deportiva. Instagram @qu_indumentaria, celular 2344 443318 de Saladillo, para deportistas de alto SENTIMIENTO y ANGO de Andrea Gorosito y Martin Albo, Elaboración de Empanadas Caseras por pedido. Encargalas al 2345 533127.