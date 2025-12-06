En secreto, con gran hermetismo y con mucha tensión juraron los consejeros escolares

En el día ade ayer, viernes 5 de diciembre y a puertas cerradas, quedó conformado el nuevo cuerpo de consejeros escolares de General Alvear.

Sin previo aviso, sin invitación a la comunidad y mucho menos a la prensa, alrededor de las 14 hs. Se realizó la sesión preparatoria y posterior jura de los integrantes del consejo escolar, donde por mayoria y luego de una tensa discusión, con intervención telefónica del presidente del PJ local Bernabé Leinnen, la presidencia del cuerpo quedó en manos de Gaby Gallo, la vice presidencia recayó sobre Silvina Diaz y la nueva tesore será Sandra Hoffer.

Dialogamos con Silvina Diaz, quien se mostró muy molesta, ya que según ella, ya se había acordado previamente con el Presidente del Partido Justicialista Bernabe Leinnen, que por experiencia y por su reelección, la presidenta debía ser Silvina Diaz, pero según Diaz hubo un acuerdo entre Gallo y Hoffer, para que Gaby Gallo ocupe ese lugar y no Silvina como supuestamente se había acordado.

Cabe destacar, que en toda esta bochornosa sesión y ante un clima tenso, secreto, raro y con el aire que se cortaba con una tijera, juró el recién incorporado Augusto Cousté.

Sin dudas el consejo escolar arranca con el pié izquierdo y se prevé un año complicado y se mucho tironeo, donde no deben olvidarse que en medio de estas cuestiones menores y de índole sumamente personales, están las escuelas, los docentes, alumnos y todo un sistema educativo, que tras que viene bastante golpeado hay que sumarle este papelón secreto.

La foto, obviamente es de archivo ya que jamás nos enteramos de “Tan importante jura”.