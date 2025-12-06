“A PROPOSITO DEL PRONTO INICIO DE UN NUEVO PERIODO LEGISLATIVO”…

Transitamos ya largos catorce años desde aquel 10 de diciembre de 2011, cuando el justicialismo alvearense entrego el manejo del poder municipal tras casi dos decadas y media de crecimiento y transformacion, que engrandecieron a nuestra querida ciudad de General Alvear.

Se observa en la actualidad, mas alla de algun eventual triunfo electoral o momentanea conduccion de fuerzas en el ambito legislativo o escolar, que el justicialismo no muestra intenciones serias de un cambio profundo a nivel dirigencial.

Conducir, aglutinar, unificar y fortalecer vinculos partidarios para aspirar con posibilidades serias y ciertas a volver a gobernar en 2027, pareciera una tarea que algunos no interpretan que merece reconsiderarse.

Para que quienes hoy fuera, se acerquen, participen y definitivamente se unifiquen y amalgamen en una unica masa peronista, es imprescindible que espaldas anchas y absoluto sentido de pertenencia, conduzcan sin miedo.

Ojala que los egos no hagan perder una nueva oportunidad, de darle a la ciudad la urgente necesidad de “volver a crecer”.

“La política no es un pasatiempo, no es una profesión para vivir de ella, es una pasión con el sueño de intentar construir un futuro social mejor”.

(Jose “pepe” Mujica).