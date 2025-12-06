Más Noticias Últimas Noticias

Comunicado del consejo escolar

El Consejo Escolar de General Alvear pone en conocimiento de la comunidad en general que en el día de ayer, 05 de diciembre de 2025, se llevaron a cabo las sesiones preparatorias y la Jura de los Consejeros Escolares electos, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 13688. Dicho acto fue realizado en nuestro recinto, abierto al público y con la presencia de personal de Consejo, autoridades, familiares y medios de comunicación, habiendo arribado a un cuarto intermedio informado a los presentes, quienes luego del mismo retornaron a dicho lugar. Es dable aclarar que a la votación como tradicionalmente se realizó en nuestro pueblo, asistieron solo los Consejeros, sin negarle el acceso a quien hubiera deseado presenciarla. El Consejo Escolar con su nueva conformación continuará trabajando y gestionando en beneficio de la comunidad educativa de nuestro pueblo

