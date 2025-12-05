URGENTE: El femicidio de Marisol Oyhanart, el caso que sacudió al país y quedó en el olvido, está a punto de ser esclarecido

La investigación por el femicidio de Marisol Oyhanart dio un giro decisivo luego de que una fiscal de La Plata reuniera pruebas que ubican a Diego Jonatan Bianchi en la escena, incluyen confesiones a terceros y consolidan una mecánica del crimen compatible con la autopsia, impulsando ahora su indagatoria.

La fiscal Cecilia Corfield dispuso un llamado a indagatoria para Bianchi, considerado por la investigación como el presunto autor del femicidio de Marisol Oyhanart, ocurrido en abril de 2014 en Saladillo. La medida se concretará en dos semanas, con autorización judicial para su traslado desde el lugar donde permanece detenido.

La causa en La Plata

Las actuaciones judiciales detallan que varios testigos situaron a Bianchi en las inmediaciones del último trayecto de Marisol Oyhanart entre las 16.00 y las 16.15 de aquel 14 de abril.

Otro de los pilares del dictamen fiscal son las confesiones extrajudiciales atribuidas a Bianchi por su entorno cercano. Un testigo declaró que, tras conocerse una pericia de ADN, el acusado se quebró y admitió ante su madre y su hermano haber sido el autor del ataque. También describió la mecánica: intercepción, traslado al descampado -la “tapera”-, golpes y estrangulamiento.

Según esa versión, Bianchi y su hermano, incluso, recogieron el celular roto de la víctima y lo plantaron en la casa de la madre de un exvínculo sentimental de Marisol, buscando desviar la investigación.

Ese dato coincidió con llamados anónimos que señalaban el paradero del teléfono. A ello se sumó la declaración de una mujer, quien aseguró que su hermana -esposa del abogado de Bianchi (Rubén Carrazone) y víctima luego de otro homicidio- le había contado, con temor, que él había matado a Marisol.

La autopsia y un ataque compatible con estrangulación

Las conclusiones científicas reforzaron la hipótesis fiscal. La autopsia determinó que Marisol murió por asfixia mecánica secundaria a compresión cervical, compatible con una estrangulación manual. Presentaba contusiones vitales en rostro y cuero cabelludo, incluso una fractura nasal, que podrían haberla dejado inconsciente. No se hallaron signos de defensa. La data de muerte fue fijada entre las 21.00 del 14 y las 03.00 del 15 de abril de 2014. También se detectaron lesiones vaginales y anales compatibles con la penetración de un objeto duro y romo.

En el análisis del comportamiento de Bianchi, la fiscalía destacó antecedentes de exhibicionismo y acoso contra mujeres que realizaban actividad física en la zona, reconocidos por testigos que relataron agresiones reiteradas y emboscadas en lugares oscuros, una modalidad que se vincula con la hipótesis del ataque a Marisol.

Un informe psicológico pericial lo describió con rasgos perversos o psicopáticos y una necesidad de dominación sexual. Además, registra antecedentes por delitos contra la integridad sexual, incluido un abuso sexual con acceso carnal.

Con estos elementos, la fiscal considera consolidada la responsabilidad penal de Bianchi en el abuso sexual, el robo y el homicidio agravado de Marisol Oyhanart. La indagatoria del miércoles 17 de diciembre de 2025 será un paso clave en una causa que durante años estuvo atravesada por desvíos, demoras y controversias, pero que ahora se encuentra más cerca de alcanzar justicia.

Gentileza: 0221