APREHENDIDO UN HOMBRE POR DESOBEDIENCIA, LESIONES Y UNA CONTRAVENCIÓN EN GENERAL ALVEAR

En horas de la madrugada de este lunes, alrededor de las 05:30 hs, personal de la ESTACION DE POLICIA COMUNAL DE GRAL. ALVEAR se hizo presente en un domicilio ubicado detrás de la rural, donde procedió a la aprehensión de un hombre que había incumplido medidas cautelares vigentes y agredido físicamente a una mujer. Según se supo un masculino, de 39 años, vecino de este medio, se encontraba en estado de ebriedad y violó una restricción judicial previamente dispuesta hacia su ex pareja, generando un episodio de violencia en el que la víctima sufrió lesiones leves en sus manos. En el lugar se secuestró un cuchillo con cabo de madera y vaina de cuero, el cual habría sido utilizado durante el hecho. La investigación por desobediencia y lesiones quedó a cargo de la UFIJ N° 20 local, mientras que la infracción por estar en estado de ebriedad se tramita ante el Juzgado de Paz de General Alvear. El aprehendido fue notificado de las actuaciones de rigor y quedó alojado en los calabozos de la seccional a disposición de la Justicia. Actualmente el joven quedo DETENIDO a disposición del Juzgado de Garantías nro. 02 de Azul y esta a la espera de ser trasladado a una UNIDAD CARCELARIA.