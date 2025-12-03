ALLANAMIENTO EN UNA UNIDAD PENAL POR UNA INVESTIGACIÓN DE ESTAFA

En el marco de una investigación por estafa, personal policial de la ESTACION DE POLICIA COMUNAL DE GRAL. ALVEAR llevó adelante un allanamiento en la Unidad Penal Nº 37 de Barker durante la mañana del 28 de noviembre, a las 09:10 horas, en cumplimiento de una orden librada por el Juzgado de Garantías nro. 01 de Azul. La investigación se originó a partir de una denuncia radicada por una vecina de esta ciudad que había sido engañada al intentar alquilar un inmueble en la ciudad de Necochea, realizando una transferencia de dinero a una cuenta utilizada para maniobras fraudulentas. A partir de las tareas investigativas de los uniformados, que incluyeron análisis telefónicos, bancarios, pericias informáticas y trabajo de inteligencia, se logró identificar actividad vinculada a la organización de estafas desde el interior del establecimiento penitenciario. Durante el allanamiento, el personal del GTO procedió al secuestro de dos teléfonos celulares que habrían sido utilizados para coordinar las maniobras ilícitas. La investigación continúa a cargo de la dependencia policial y de la UFIJ nro. 20 de Alvear, avanzando con el análisis de los elementos incautados. El interno señalado en la causa fue formalmente notificado de la imputación correspondiente y permanece alojado en la unidad de detención.