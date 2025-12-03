“Colo” Elgart será la nueva Directora de Educación

El Intendente Ramón José Capra comunica que la reconocida profesora María Luján Elgart (Colo) asumirá como nueva Directora de Educación, en reemplazo de Marianela Chojo, que ocupará su lugar en el Honorable Concejo Deliberante.

Elgart se incorpora al gabinete de gobierno con el objetivo de acompañar los programas municipales existentes y promover nuevas iniciativas orientadas al desarrollo educativo de la comunidad. Aseguramos el éxito en su nuevo desafío por su responsabilidad y profesionalismo.

Ambas trabajaran en conjunto para asegurar una transición ordenada en el funcionamiento del área.

La educación sigue siendo una prioridad para esta gestión y este cambio es un paso más en nuestro compromiso con la educación de General Alvear.