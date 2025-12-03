DETIENEN A UNA MUJER QUE INTENTABA INGRESAR DROGAS A LA UNIDAD PENAL N° 30

Este domingo 30 de Noviembre por la tarde, alrededor de las 15:00 horas, personal de la Estación de Policía de Seguridad Comunal de General Alvear llevó adelante un procedimiento en conjunto con el Servicio Penitenciario Bonaerense de Gral. Alvear que permitió la aprehensión de una mujer de 33 años que intentaba ingresar estupefacientes a la Unidad Penal N° 30. Durante las tareas de control habituales por parte del Personal de Requisa del establecimiento penitenciario, los guardias detectaron que dentro de un paquete de harina se encontraba oculta una sustancia sospechosa, y tras la verificación correspondiente por parte del personal policial que tomó intervención en el hecho, se confirmó que se trataba de 46,8 gramos de marihuana y 93,4 gramos de cocaína. La rápida coordinación entre efectivos de la comisaría local y agentes del SPB permitió asegurar el material, realizar las pruebas orientativas y proceder a la aprehensión de la mujer involucrada. La causa quedó a cargo de la UFIJ N° 20 de General Alvear, bajo la carátula de “ENTREGA O SUMINISTRO DE ESTUPEFACIENTES A TÍTULO GRATUITO”, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 5 INCISO E DE LA LEY 23.737. La aprehendida fue notificada de los artículos 60 y 61 del Código Procesal Penal y quedó alojada en los calabozos hasta su audiencia correspondiente. El día lunes 01 de Diciembre, el Juzgado de Garantías nro. 02 de Azul ordeno su DETENCION y la misma fue trasladada a la UNIDAD PENAL NRO. 52 DE AZUL.-