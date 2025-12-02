URGENTE SALADILLO: La familia de Rocío González asesinada por su compañero de trabajo pide PERPETUA

Rocío gonzalez el 1 junio del 2023 fué asesinada por su compañero de trabajo. A quien no le fue suficiente el acosarla durante mucho tiempo, y termino con su vida. Dejando a un niño sin su mamá por siempre. Necesitamos de su apoyo, para que el acusado. Obtenga una condena justa. De acuerdo con la magnitud del hecho.

Somos la familia González, Rolón, Palladino y los amigos de quien fue arrebatado de nuestras vidas de la manera más injusta y dolorosa. Desde aquel día, nuestro mundo cambió para siempre. Cada amanecer nos recuerda su ausencia, cada pequeño gesto cotidiano nos muestra el vacío que dejó, un vacío que nunca podremos llenar.

Convivimos con un dolor que no se alivia, con preguntas sin respuesta y con la certeza de que nada podrá devolvernos a quien tanto amábamos. Pero sí tenemos la convicción de que la justicia debe actuar con firmeza, con claridad y con respeto hacia la vida que fue destruida.

Hoy nos presentamos ante ustedes para pedir lo que consideramos justo y necesario:

la pena máxima que contemple la ley, una condena que refleje la gravedad del hecho cometido y que proteja a nuestra comunidad.

No pedimos venganza; pedimos justicia.

Pedimos que se valore el daño irreversible que sufrimos.

Pedimos que la memoria de nuestro ser querido no quede desamparada ante un acto tan cruel.

Confiamos en la justicia y en la responsabilidad de quienes deben resolver este caso.

Nuestro pedido nace del amor, del dolor y del deseo profundo de que ningún otro hogar tenga que atravesar lo que estamos viviendo.

Por la verdad.

Por la justicia.

Por la memoria