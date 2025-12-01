HOY, DECIMA SEPTIMA SESION ORDINARIA 2025 DEL HCD

ORDEN DEL DÍA Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a los efectos de comunicarle los temas que serán tratados en la DECIMA SEPTIMA SESION ORDINARIA 2025, para el día 1º de DICIEMBRE de 2025 a las 19:30 hs. en la Sala de Sesiones “Héroes de Malvinas”. Consideración de Actas Nº 847/2025.- Correspondencia Expte. Nº 4039-17374/2025 presentado por Depto. Ejecutivo Municipal referente a: Declarar de Interés Municipal Proyectos de la Dirección general de Deportes para Ejercicio 2026.- Expte. Nº 4039-17379/2025 presentado por Depto. Ejecutivo Municipal referente a: Presupuesto 2026.- Expte. Nº 4039-173380/2025 presentado por Depto. Ejecutivo Municipal referente a: Proyecto de Ordenanza Fiscal 2026.- Expte. Nº 4039-17381/2025 presentado por Depto. Ejecutivo Municipal referente a: Proyecto de Ordenanza Impositiva 2026.- DICTAMENES Proyecto de Resolución presentado por el Bloque UCR: Solicitando al DEM arbitre los medios para exigir al nuevo concesionario de la Ruta Nacional Nº205 efectúe aportes económicos a los cuerpos de Bomberos Voluntarios y Hospitales Municipales que atiendan emergencias sobre la mencionada arteria Nacional.- Julio Fabrizio Criado Presidente HCD General Alvear (B.A.)