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Recapturaron en Saladillo a un interno de la Unidad Penitenciaria N°14 de General Alvear

alvearvive 7 junio, 2026 No hay comentarios

0Tras una intensa búsqueda que abarcó gran parte de la región, un interno de la Unidad Penal N°14 de General Alvear que se había fugado este sábado, fue finalmente recapturado en las últimas horas por personal policial de Saladillo.

El presidiario fue identificado y detenido en esta ciudad, quedando bajo custodia.

Cuando la noticia tomó estado público ayer, mucha gente se preocupó y retransmitió por las redes sociales las imágenes que la propia unidad carcelaria difundió, para alertar a la comunidad de la región, colaborar con la búsqueda y, de ese modo, tratar de dar con el paradero del interno.

Ahora Saladillo

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