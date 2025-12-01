Consejo escolar llama a licitación para la compra de alimentos

PROCEDIMIENTO ABREVIADO Nº 01/2025 UNO (1) DIA. Llámase a Procedimiento Abreviado N° 01/2025, expediente N° 034-181/2025, para la COMPRA DE ALIMENTOS DEL PROGRAMA MESA (MODULOS ALIMENTARIOS) para ENERO Y FEBRERO DE 2026 APERTURA: Día 04 de Diciembre de 2025, 10:00 horas. LUGAR DE APERTURA Y PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: Calle Hipólito Irigoyen Nº 664 de General Alvear, hasta el día y hora fijados para la apertura de propuestas. VALOR DEL PLIEGO: $150.000 CONSULTA Y RETIROS DE PLIEGOS: Calle Hipólito Irigoyen Nº 664 de General Alvear, del día 01 de diciembre al 04 de diciembre de 2025, en el horario de 8:00 a 12:00 horas, o al mail cbullon@abc.gob.ar Ministerio de Desarrollo de la Comunidad Consejo Escolar de General Alvear “PROGRAMA MESA”