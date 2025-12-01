BOCHAS: GENERAL ALVEAR GENERAL ALVEAR HIZO PODIO EN EL PROVINCIAL

Con un equipo que debio suplir varias ausencias y un recordado partido de semifinales ante el posterior Campeón Bahia Blanca, el equipo de Trios de 3ra categoría de la Asociación de Bochas de General Alvear se finalizó 3ro en el Provincial disputado en Morón el fin de semana.

En un encuentro disputado en cancha de Soler, que estuvo adelante por 11 a 5, que después perdía 14 a 11 e igualó en 14, el equipo que terminó jugando con Tony Martinez de puntero, Martín Kelly de medio y Guillermo Mancione de bochador con José Salias que había comenzado jugando en la integración del DT Marcelo Hoffer terminó cayendo ante Bahia que en la final superó con comodidad a Mercedes.

Para llegar a esa instancia del domingo , en la jornada del sábado le había ganado dos veces a Olavarria primero en 6 y luego en 13 cayendo en 8 ante Mercedes en la definición del primer lugar en la cancha 1 de Porteño clasificando segundo y debiendo jugar con Zona Sur ganador de la otra zona en cancha de Soler al que le gano en 12 por lo cual se metió entre los 4

De esta manera se disputo el último Provincial del año, jugando en estos días un torneo local interclubes para finalizar la actividad con la entrega de premios anual y próximamente se anunciarán los primeros torneos del 2026 que seguramente comenzará con el Individual de 3ra

