Accidente fatal en la Ruta 226: Murió un joven de 21 años

En la tarde del jueves, alrededor de las 17 horas, se registró un accidente fatal en el kilómetro 86 de la Ruta Nacional 226. Un Chevrolet Onix que se dirigía desde Tandil hacia Balcarce se despistó y volcó, por motivos que aún son materia de investigación.

A bordo viajaba un joven de 21 años oriundo de Mar del Plata, quien lamentablemente perdió la vida en el lugar como consecuencia del violento impacto.

Personal de la Policía de Seguridad Vial trabaja en el lugar junto a personal de Gendarmería Nacional y Corredores Viales, aguardan la llegada de Policía Científica.

Gentileza: Radio Gabal