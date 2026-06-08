BOCHAS: SE SORTEO EL TORNEO INTERMUNICIPAL “PROFESOR MIGUEL BARONCINI”

En la tarde del viernes se sorteo el Torneo Intermunicipal denominado “Profesor Miguel Baroncini” que reunirá finalmente 40 parejas que durnate varios días disputarán la etapa local buscando el pasaje al zonal, estando integrado cada equipo por un federado y un libre pudiendo existir otro libre como suplente.
Con la apertura a cargo del dirigente local y de la Federación Provincial José María Vivas, el Director de Deportes Prof Luis Casquero y del propio agasajado Miguel Baroncini ante un buen marco de público se determinaron los partidos que en cada cancha tendrán estos horarios:
ALVEAR FUTBOL CLUB
10 hs (31) BERNARDINO KELLY – ARNOLDO QUIN /(32) MARTIN KELLY-JULIO PALMERO
11 hs (19) CLAUDIO MANGUDO-HECTOR VITALE-MAXIMILIANO MENGARELLI / (20) ABELARDO FERNANDEZ – FELIPE IBARRA
12 HS (25) HERNAN MARTIN – CARLOS HERRERRA / (26) PATRICIO ALMENDROS – JESUS SAYAGO
13 HS (13) EZEQUIEL CAÑAS – CARLOS LAZCANO / (14) CATALINA MONZON-GRACIELA FLORES/ELVIRA LOZA
14 HS (1) VALERIA SANABRIA – PEDRO VERON – SANTINO ESPEJO / (2) JORGE SIERRA – LUIS JAIME
15 HS (7) MARTIN REFORT – HECTOR PERAYRA / (8) PATRICIO KELLY – ALEJANDRO BERTOLDI – AUGUSTO KELLY
16 HS (37) FERNANDO DIAZ – NERY ROMERO / (38) ALEX ALBO – DARIAN SAYAGO
DEPORTIVO ALVEAR
10 hs (3) MAXIMILIANO SUAREZ-RODRIGO ALBO-FEDERICO ARANZABAL/(4) JUAN MARCELO HERRERA-ANDRES ALBO
11 HS (9) OSCAR PEREYRA-MIGUEL CARDOSO / (10) MARGARITA KELLY-MARIO IRIBERTEGUI
12 HS (15) LUCAS ALBO-BRAIAN VERON-LUCAS GOROSITO / (16) MARIANA LEN – BENICIO SIERRA
13 HS (21) MAURO KELLY – MAXI KELLY / (22)JUAN JAIME – RADAMEL JAIME
14 HS (27) SILVESTRE HERRERA – MARTIN LIMERES – NICOLAS ESPINDOLA / (28) HUGO LAGLEYZZA – ARDILES
15 HS (33) SERGIO FIGUEROA – JUAN AHUMADA / (34) FELIX CASCALLARES – ALBERTO AMARFIL
JUBILADOS
10 HS (17) MIGUEL HERRERA – LUIS ROMERO / (18) SARA MARTINEZ – ANIBAL GODOY
11 HS (23) MELISA SUAREZ – DANIEL LEDESMA / (24) KEVIN CAÑAS SUAREZ-HECTOR SUAREZ
12 HS (29) JULIO OLATE-IAGO SAYAGO-JOSE MARIA MARTINEZ / (30) LUIS ALVAREZ – SANTIAGO RODA
13 HS (11) CARLOS SUAREZ-MIGUEL CARDOZO / (12) CRISTIAN FALCO-JORGE SUAREZ-EMANUEL FALCO
14 HS (39) SILVINA MORICHETTI-JAVIER MEDINA-OSCAR DOMINGUEZ / (40) HUGO ALMENDROS –ROBERTO CANCELA
15 HS (35) ERICA SUAREZ-CECILIA SUAREZ-NEREO PELLISERO / (36) MARCELO ALMENDROS – GERARDO CHAZARRETA
16 HS (5) EDUARDO CAÑAS – JOSE ALMENDROS / (6)GUSTAVO SUAREZ – JOSE MIGUEL LEIVA
PRIMERO LA ESCUELITA
Nuevos chicos se sumaron esta tarde a la segunda clase de la Escuelita de Bochas. Agradecemos a Mariana Len y Patricio Kelly que coordinaron la tarea del dia de hoy. La próxima semana será en cancha de Alvear FC
LAS DAMAS A AZUL
Este domingo 7 a las 830 horas en Azul comenzara el Torneo Zonal de Damas por Trios donde participarán nuestras jugadoras Mónica Petrucelli, Erica Suarez, Margarita Kelly y Melisa Suarez, dirigididas por Patricio Kelly y que tendrán como rival en las canchas de San Martín y Velez al local, Las Flores y Olavarría buscando clasificar para el Provincial de Tres Arroyos.
LOS SPONSOR
El agradecimiento a quienes nos acompañan en nuestra actividad todo el año que son: Construcciones Marano de Emmanuel Marano consulta tu presupuesto y paga tu obra hasta en 15 cuotas al 2344 467032, Raúl y Leonel Ruiz Negocios Ganaderos, Haciendas – Campos – Transportes, teléfonos 2345 681174 y 2345 478163 con mail rruizalvear@hotmail.com , TECNIREP Repuestos y Accesorios para Automotores representante de Taranto, VMG, Corven, SKF y Bracco desde Alsina 701 con teléfono 2344 481313 y mail tecnirepsa@hotmail.com , Orella SRL Consignatarios de Hacienda y ANGO de Andrea Gorosito y Martin Albo, Elaboración de Empanadas Caseras por pedido. Encargalas al 2345 533127.