Oficiales y guardias de la Unidad 30 piden que ingrese personal de manera urgente

alvearvive 5 noviembre, 2025 No hay comentarios

Personal sel SPB perteneciente a la Unidad 30 de General Alvear, dialogaron con Alvear Vive para manifestar la situación que atraviesan, donde es muy complicado trabajar en esas condiciones, donde falta mucho personal y son muy poquitos para cumplir con las guardias.

“Lo que se necesita es que entren, ahora ,tenemos mas de 3000 internos en total.
Mas de 1000 internos x sector y nosotros con oficiales y sub oficiales, hay 6 ,7 ,8 o a veces menos por sector”.

Manifestó personal a este medio.

Ampliaremos

