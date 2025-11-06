PJ bonaerense: la posible fecha que asoma para renovar autoridades en 2026

El peronismo estira la definición sobre la conducción del justicialismo mientras tiene como prioridad resolver la discusión por el presupuesto. La idea que ronda para el recambio tanto a nivel provincial como en las unidades básicas en medio de la guerra entre el cristinismo y el kicillofismo.

La disputa interna en el peronismo no tiene pausa mientras enumeran los puntos a discutir en orden de prioridad sobre el final del 2025. La renovación de autoridades del Partido Justicialista (PJ) bonaerense está en boca de todos y candidatos no faltan, pero hasta ahora no hay convocatoria oficial. Los distintos sectores coinciden en que se tendrá que resolver durante 2026 y no descartan ningún escenario.

Tanto desde La Cámpora como del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y sectores de intendentes que buscan mediar en la pelea por la presidencia del justicialismo plantearon que este año no habrá lugar para meter otra dura discusión. Del mismo modo, todos ponen el foco en llegar a un acuerdo para que se logre la aprobación en la Legislatura del Presupuesto 2026, endeudamiento y Fiscal Impositiva.

El mandato de Máximo Kirchner termina el 18 de diciembre y es improrrogable, pero existe un acuerdo tácito en dejar que pase sin inconvenientes el vencimiento del plazo. No obstante, existe el riesgo de que cualquier afiliado realice alguna presentación ante la Junta Electoral partidaria y que eso abra el camino a un accionar de la Justicia Federal.

No obstante, el peronismo rehúye a la judicialización de la política en un contexto en el que la presidenta del PJ nacional, Cristina Fernández, se encuentra detenida y proscripta. Por ese motivo, no creen viable que se traspase ese límite más allá del claro enfrentamiento entre el kicillofismo y el cristinismo.

entrevista en Cenital, no negó la posibilidad de continuar al frente como conductor. A su vez, consideró que circulan “operaciones” sobre el tema. “Sobre PJ bonaerense, presupuesto de la provincia de Buenos Aires y sobre bloque de diputados nacionales, no hay novedades más allá de lo que uno pueda leer en off”, afirmó.

