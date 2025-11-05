MaxiVoley msculino de Alvear, Campeón del Círculo Regional de Azul.

El pasado domingo 2 de Noviembre el equipo de Maxi Voley Masculino de nuestro CEF, se consagró Campeón del Círculo Regional de Voley de Azul.

Este torneo se jugo durante todo el año y formaron parte del mismo un total de 10 equipos.

Durante el período de clasificación nuestro equipo dirigido por el Profe Fabian Manganiello logró la clasificación en un 3er lugar, jugando luego los cruces llegando a la final contra ( River de Azul) el local, quedándose con el triunfo por 2 sets a 1.

Felicitamos al Profe y a todo su equipo por todo el esfuerzo realizado este año, con cada entrenamiento y cada vieje, representando al CEF y a General Alvear dando lo mejor cada domingo.







