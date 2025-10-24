Urgente Olavarría: Hombre Mata a Ladrón Durante Intento de Robo

Durante la madrugada de este viernes, un hombre abatió a un ladrón que había ingresado a su vivienda en Pueyrredón al 4800, en el barrio Evita.

El hecho ocurrió minutos antes de las 4:00 a.m. cuando el dueño de la casa escuchó ruidos y se encontró con dos delincuentes en su hogar. En el intento de defensa, efectuó disparos que hirieron a uno de los ladrones. Ambos huyeron, pero el joven de 24 años, con antecedentes penales, cayó a pocos metros y falleció.

La policía desplegó un operativo en el lugar con participación de la Policía Científica y mantiene el tránsito interrumpido. El propietario de la vivienda fue aprehendido bajo la carátula de “Homicidio”, y se confirmó que contaba con permiso de portación de arma de fuego.

