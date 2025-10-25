Néstor Morena ahora es también Oro Panamericano en Contrarreloj .

Broche final a una notable actuación del Ciclista local, Néstor “Batman” Morena en Asunción Paraguay.

Dos medallas de Oro en los Campeonatos Panamericanos Máster. Persecución en pista y ahora contrareloj individual en ruta.

El Ciclismo local, un deporte muchas veces castigado por la comunidad toda, sigue brillando y regalándonos estas medallas, logros y actuaciones memorables que perduraran en la historia.

Deporte que requiere de disciplina, de preparación, entrenamiento diario, mucho esfuerzo y constante dedicación, también gastos económicos considerables que son siempre solventados por los propios ciclistas. Y que en en ocasiones se los suele maltratar, el incluso molestar en los entrenamientos en la ruta, con poco respeto de la libre práctica deportiva.

Pero hoy Gral. Alvear en ciclismo cuenta con vigentes Campeones Provinciales, Nacionales, Sudamericanos, Panamericanos e incluso subcampeón Mundial de ciclismo y en todas las especialidades; de Contrareloj, de ruta, de Mountainbike y de pista en sus diversas disciplinas.

Felicitamos desde este medio a Morena el multi campeón local y también a Manzor que previamente se destacó en el mismo escenario y los instamos a continuar por este camino entrenando y representando de esta forma a la comuna.