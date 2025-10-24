El Intendente Libertario de 25 de Mayo suspende Fiesta Provincial por la Crisis Económica

La Secretaria de Gobierno de la Municipalidad de 25 de Mayo y concejal electa por Acción Ciudadana, Mercedes Squillaci, habló de la suspensión de la tradicional Fiesta del Pollo y la Granja en Norberto de la Riestra, y apuntó contra quienes intentan politizar una decisión tomada en medio de una emergencia hídrica sin precedentes.

La funcionaria recordó que el distrito de 25 de Mayo atraviesa una situación “muy complicada”, especialmente en la zona sur, donde algunas Localidades permanecen aisladas y los caminos rurales se encuentran destruidos. “Tenemos comunidades enteras bajo el agua, chicos que hace días no pueden ir a la escuela, y vecinos que necesitan ser trasladados en camionetas 4×4 para recibir atención médica”, señaló.

“Cuando asumimos, nos encontramos con un distrito sin máquinas, sin herramientas, sin nada, y todo lo que tenemos hoy lo fuimos construyendo con mucho esfuerzo, entre Dirigentes y vecinos”, remarcó Squillaci.

En ese marco, explicó que la decisión de no realizar la Fiesta del Pollo y la Granja este año fue tomada “en conjunto con la Cámara de Comercio de Riestra y las Instituciones locales”, tras evaluar los costos y el impacto de la crisis.

“La Municipalidad propuso reducir los días o contratar artistas locales, pero las Instituciones prefirieron no hacerlo de esa manera, lo cual es absolutamente respetable. La decisión fue conjunta y democrática”, aclaró.

Además, destacó que la Fiesta del Pollo y la Granja fue recientemente declarada de interés nacional por el Congreso de la Nación, un reconocimiento muy importante que refuerza el valor cultural y productivo del evento. “Por eso mismo duele tener que suspenderla, pero hoy la responsabilidad nos marca otro camino”, expresó.

La funcionaria se mostró firme frente a quienes buscan responsabilizar al gobierno local: “Algunos intentan pinchar para generar conflictos, pero no lo van a lograr. Nos llevamos bárbaro con la Cámara y con las Instituciones de Riestra. No me van a hacer pelear, ni ahora como secretaria de Gobierno ni a partir del 10 de diciembre como concejal”, enfatizó.

Squillaci llamó a la reflexión a los vecinos que cuestionan la decisión de priorizar recursos para el sur del distrito: “el presupuesto de 25 de Mayo es uno solo. No se puede pensar que, si el norte no se inunda, el problema es del sur. Somos un solo distrito, y lo que afecta a una parte nos afecta a todos. Lo que tenemos que lograr es una mayor empatía y solidaridad. Además, no es cierto que el norte no tenga problemas en este sentido, también los tiene y los estamos atendiendo”.

También aclaró que debido a la emergencia hídrica se suspendieron todos los festejos de aniversario de las Localidades, realizándose únicamente los actos protocolares correspondientes, “con el respeto y la sobriedad que la situación amerita”.

La Secretaria de Gobierno también desmintió que hubiera una animosidad post elecciones, incluso manifestó que el intendente no perdió votos respecto del 2023 sino que obtuvo más y manifestó “estamos constantemente generando, pensando y planificando cosas para Riestra”.

La dirigente, que asumirá su banca en el Concejo Deliberante en diciembre, cerró con una definición política contundente: “nosotros gobernamos con responsabilidad y sensibilidad. “No podíamos mirar para otro lado mientras hay familias aisladas y caminos intransitables. La fiesta volverá y será un gran festejo como Riestra lo merece”, cerró.