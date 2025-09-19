La Provincia transfiere $72 millones para financiar los Juegos Bonaerenses

Los fondos serán distribuidos entre ocho municipios que organizarán la etapa interregional de la 34ª edición. Cada distrito deberá rendir cuentas ante el Tribunal de Cuentas.
El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad aprobó la transferencia de $72 millones a distintos municipios de la provincia de Buenos Aires para financiar la etapa interregional de la 34ª edición de los Juegos Bonaerenses.
La medida, formalizada a través de la resolución N° 2097-MDCGP-2025, establece la entrega de aportes no reintegrables a ocho distritos que serán sede de la competencia entre el 8 y el 24 de septiembre. Los fondos están destinados a cubrir los gastos organizativos y deberán ser rendidos ante el Tribunal de Cuentas bonaerense.
Según el cronograma, Bahía Blanca y Pehuajó recibirán $11 millones cada uno, al igual que San Pedro y Benito Juárez. En tanto, Dolores, La Matanza, Lobos y San Fernando percibirán $7 millones cada municipio.
De esta manera, el Gobierno provincial busca garantizar el desarrollo de la etapa interregional de los Juegos Bonaerenses, uno de los programas deportivos y culturales más importantes de la provincia, que se realiza en coordinación con los municipios a través de la Subsecretaría de Deportes.
