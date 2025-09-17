Carta de agradecimiento de la Familia de Liliana García



En nombre de la familia de Liliana García, queremos expresar nuestro más profundo y sincero agradecimiento a todas las personas que formaron parte de su cuidado en el Hospital Bernardino Rivadavia.

Nuestro reconocimiento al Dr. Escande, a todo el equipo de enfermería,al personal de mucamas y cocina, quienes con dedicación, paciencia y humanidad hicieron más llevadero este difícil camino.

Al Dr. Cellillo por su compromiso hacia con Liliana en cada circunstancia que se nos oponia en este dificil camino.

Deseamos resaltar especialmente a la Dra. Carime Elhelou, quien acompañó a Liliana con entrega, sensibilidad y compromiso en cada momento. Su calidez y profesionalismo fueron un sostén invaluable, tanto para ella como para nosotros.

También queremos mencionar al equipo de IOMA, que estuvo presente en este proceso y colaboró en distintas instancias de su cuidado.

A cada uno de ustedes, gracias por su vocación, por la contención brindada y por el respeto con que cuidaron a Liliana hasta el final.

Siempre llevaremos en el corazón la huella de su labor y de su humanidad.

Con gratitud,

Ruben Horacio González

Sofía González

Bernardo González