Más Noticias Últimas Noticias

Carta de agradecimiento de la Familia de Liliana García

alvearvive 17 septiembre, 2025 No hay comentarios


En nombre de la familia de Liliana García, queremos expresar nuestro más profundo y sincero agradecimiento a todas las personas que formaron parte de su cuidado en el Hospital Bernardino Rivadavia.

Nuestro reconocimiento al Dr. Escande, a todo el equipo de enfermería,al personal de mucamas y cocina, quienes con dedicación, paciencia y humanidad hicieron más llevadero este difícil camino.

Al Dr. Cellillo por su compromiso hacia con Liliana en cada circunstancia que se nos oponia en este dificil camino.

Deseamos resaltar especialmente a la Dra. Carime Elhelou, quien acompañó a Liliana con entrega, sensibilidad y compromiso en cada momento. Su calidez y profesionalismo fueron un sostén invaluable, tanto para ella como para nosotros.

También queremos mencionar al equipo de IOMA, que estuvo presente en este proceso y colaboró en distintas instancias de su cuidado.

A cada uno de ustedes, gracias por su vocación, por la contención brindada y por el respeto con que cuidaron a Liliana hasta el final.
Siempre llevaremos en el corazón la huella de su labor y de su humanidad.

Con gratitud,
Ruben Horacio González
Sofía González
Bernardo González

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.