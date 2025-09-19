MARIA VIRGINIA TREZZA LA DESIGNADA POR EL INTENDENTE CAPRA PARA COORDINAR EL CENTRO DE DÍA

El Intendente Municipal Ramón José Capra informa que en el marco de la apertura del Centro de Día, dispositivo de carácter terapéutico y educativo, se ha designado a la Profesora en Discapacidad Intelectual, Estimuladora Temprana y psicomotricista Sra. MARIA VIRGINIA TREZZA como referente institucional para coordinar el proceso de inicio y puesta en marcha del espacio. La decisión se tomó desde el Ejecutivo local, teniendo en cuenta la trayectoria, el compromiso y experiencia de la Profesora en el ámbito socioeducativo y comunitario. Su rol será clave en ésta primera etapa de conformación del equipo técnico, de coordinación de el equipo interdisciplinario y en el diseño de estrategias de abordaje integral, articulando con otras áreas del estado municipal y de la comunidad. El Centro de Día será un dispositivo integral de acompañamiento, orientado a brindar contención, orientación, propuestas terapéuticas y educativas para personas adolescentes y adultas con discapacidad, priorizando la inclusión, el cuidado y el desarrollo personal y comunitario. Por otra parte recordamos que consecuentemente estamos trabajando en el traslado de la Comisaría de la Mujer y las Familias actualmente ubicada en el lugar propuesto a otro inmueble también ubicado en el ejido de nuestra ciudad, resaltando que este traslado implica una serie de pasos administrativos que, por su naturaleza, no dependen exclusivamente de ésta administración municipal sino que dependen de la propia Comisaría y del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, quien debe en este caso homologar el destino del inmueble para tal fin. Este procedimiento, si bien avanza sin pausa, demanda tiempos institucionales que escapan a nuestra voluntad, aunque estamos en constante diálogo con las autoridades competentes para lograr su pronta resolución. La apertura del Centro de Día refuerza el compromiso de ésta gestión impulsando el fortalecimiento del tejido social, el acceso a derechos y la mejora de la calidad de vida de la población.